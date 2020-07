Número de leitos de UTI foi ampliado em 132% na Capital

Em Campo Grande, o numero de leitos de terapia intensiva (UTI) teve o aumento de aproximadamente 132%, nos últimos quatro meses, passando de 116 para 270 leitos disponíveis.

Para o tratamento de pacientes com o novo coronavírus, nesta segunda-feira (27), foram instalados mais 10 leitos de UTI no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap).

Para evitar a sobrecarga no serviço público de saúde, Campo Grande adotou uma série de medidas, desde o início da pandemia do novo coronavírus, anunciada em março deste ano.

Através de parceria com o Governo do Estado, nos últimos quatro meses foi possível viabilizar a abertura de 87 novos leitos de UTI na Santa Casa, 87 no Hospital Regional Rosa Pedrossian (HRMS), 28 no Hospital de Câncer Alfredo Abrão (HCAA) e 26 leitos no HU.

Outros 42 leitos foram contratualizados pelo município na rede particular por meio de chamamento público para receber pacientes graves com a covid-19, sendo 7 no Hospital El Kadri, 20 no Proncor, 10 na Clínica Campo Grande e 5 no Hospital Adventista do Pênfigo. A previsão é de que nas próximas semanas sejam abertos mais 18 leitos no HRMS.

Até o dia 26 de junho foram registrados 8.883 casos de covid-19 confirmados na Capital, dos quais 5.541 são considerados recuperados, 2.984 encontram-se em isolamento domiciliar, 259 internados e 99 óbitos.

Dos pacientes internados, 125 estavam em UTI, sendo 63 em leitos públicos e 62 em leitos privados e 134 em leitos clínicos, deles 73 em leitos públicos e 61 privados.

A taxa de ocupação global de leitos atual em Campo Grande, que é quando é considerada todas as internações existentes, ou seja, pacientes com covid-19 e de outras patologias, é de 84%, considerando os hospital públicos, privados e filantrópicos.

(Texto: Inez Nazira com informações da assessoria)