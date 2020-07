Israel cria bafômetro que identifica portador de covid-19

Equipamento tem precisão acima de 90%

Um dispositivo desenvolvido em Israel é capaz de identificar em um minuto portadores do novo coronavírus (covid-19). O pesquisador israelense Gabby Sarusi, da Universidade Ben-Gurion do Negev, é o responsável por desenvolver o objeto que se assemelha a um bafômetro.

Segundo informações do Poder 360, testes iniciais indicam que a precisão do dispositivo é de 90%. O instrumento é composto por um kit de sete centímetros acoplado a uma cápsula que contém um chip eletrônico com milhares de sensores.

A universidade, em conjunto com o Ministério da Defesa de Israel, realizou ensaios clínicos (testes em humanos) em mais de 120 israelenses. A taxa de sucesso foi superior a 90% em comparação com os testes de reação em cadeia da polimerase (enzima que sintetiza longas cadeias de polímeros ou ácidos nucleicos) que permitem que uma única região curta de uma molécula de DNA seja transformada em milhares de cópias idênticas. Testes em andamento tentam fazer com que o aparelho identifique ainda o estágio específico da infecção por covid-19.

(Texto: Jéssica Vitória com informações do Poder 360)