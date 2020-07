Telemedicina do HRMS leva tratamento de pacientes da Covid19

A crise gerada pelo coronavírus trouxe impactos e desafios sem precedentes para o sistema brasileiro de saúde. O aumento crescente de demanda, concentrada em um curto espaço de tempo, sem estimativa de prazo ou de quantidade, tornou o gerenciamento da situação um exercício constante de criação de cenários.

E foi na esteira desta criatividade que o HRMS adotou o sistema de Telemedicina cujo objetivo é atender pacientes de Covid 19 que estão sendo tratados em casa, e os familiares dos pacientes que estão internados. O objetivo é o monitorar os sintomas e acompanhar a evolução do quadro.

A equipe, composta por 13 médicos de diversas especialidades, é dividida em dois grupos de atuação que trabalham de domingo a domingo. Um grupo fica encarregado de monitorar os pacientes e o outro os familiares. Com a telemedicina é possível atender os pacientes em isolamento e àqueles que já passaram pelo tratamento, mas ainda necessitam de atenção.

O atendimento a distância, além de acompanhar a evolução da Covid 19 contribui para diminuir a curva de contaminação porque evita que essas pessoas se desloquem de suas casas até o hospital, comprometendo o isolamento. “Como a doença é nova há muitas perguntas e dúvidas que acarretam inclusive quadros de ansiedade”, explica coordenadora do sistema de Telemedicina, doutora Christina Fleury.

Considerado hospital de referência no Estado para o tratamento do Coronovírus, o serviço de telemedicina vem somar aos esforços da equipe do HRMS que cuida dos seus pacientes desde a entrada até sua completa recuperação. “Nosso trabalho vai além dos muros do Hospital”, explica a médica Rosana Leite de Melo, Diretora-Presidente da instituição.

Em sua avaliação, a telemedicina possibilita levar aos pacientes em isolamento e àqueles que já passaram pelo tratamento, mas ainda necessita de orientações médicas para que possam, em casa, terem acompanhamento e avaliação continuada até o fim do tratamento sem a necessidade de retornar ao hospital.

(Texto: João Fernandes com assessoria)