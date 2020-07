No Santa Luzia, 60% do asfalto está concluído

A Prefeitura de Campo Grande já concluiu 60% das obras de pavimentação no bairro Nasser, o trabalho foi realizado em menos de 90 dias.

Estão asfaltadas 12 das 21 ruas inseridas no projeto. Dos 10,1 quilômetros de asfalto previstos, estão prontos 6 km. Em algumas ruas o meio-fio foi feito e esta em construção as calçadas em seguida vem a sinalização horizontal e vertical.

A pavimentação era esperada pela comunidade há 40 anos e chegou ser iniciada em 2017. Foi interrompida porque a empresa vencedora da primeira licitação pediu rescisão do contrato. Foi necessário atualizar as planilhas e fazer uma nova concorrência.

Em outras regiões do bairro, de forma simultânea, estão sendo feitos serviços de drenagem e terraplanagem. Também avança a escavação do piscinão numa área de 5 mil metros entre as ruas Flávio Pedra e Santa Isabel. A bacia de retenção foi projetada para receber 24 milhões de litros de água, captados por quase 4 quilômetros de drenagem construídos.

Esta estrutura vai retardar a chegada da enxurrada que hoje desce da parte alta do bairro.

Hoje as águas pluviais escoam de forma superficial provocando alagamentos mais abaixo, na Rua Drº Miguel Ferreira, antes de desembocar no Córrego Imbirussu. Junto com a pavimentação o bairro recebeu rede de esgoto.

(Texto: Inez Nazira com informações da assessoria)