Fim de semana pode registrar mínima de 4°C em MS

Para este sábado (25) a previsão é de céu parcialmente nublado em Mato Grosso do Sul, mas sem expectativa de chuva. Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec/Semagro), os termômetros podem registrar mínima de 8 °C e máxima de 34 °C.

Uma frente fria que atua no centro sul do País mudará o clima durante o fim de semana no Estado. A umidade relativa do ar fica entre 30% e 80%.

O vento ficará moderado com possibilidade de rajadas, especialmente nas regiões pantaneira, sudoeste e sul.

Ainda de acordo com o Cemtec, para Campo Grande, é estimado temperatura entre 15 °C a 28°C.

(Texto: Izabela Cavalcanti)

