Caixa abre cinco agências para novo ciclo de saques do auxílio emergencial

Hoje (25), 3,8 milhões de beneficiados nascidos em janeiro podem realizar o saque em espécie de parcela do auxílio emergencial. Os valores creditados nas contas de poupança social digital podem ser recuperados por aqueles que querem receber o benefício ou até mesmo transferir para outras contas bancárias. Com isso, a Caixa inicia um novo ciclo de liberações para saques, que se encerra em 17 de setembro, para os nascidos em dezembro.

Na Capital, cinco agências da Caixa funcionam hoje (25), em horário especial, das 8h às 12h. São elas: agência Centro, da Rua 13 de Maio; agência Pantanal, na Avenida Coronel Antonino; agência Aero Rancho, da Avenida Doutor Günter Hans; agência Rodoviária, da Avenida Gury Marques; e agência Bandeirantes, localizada na avenida de mesmo nome.

Agências da Caixa e casas lotéricas são exceções ao decreto municipal vigente, que prevê abertura apenas de serviços considerados essenciais neste fim de semana. Outras cinco unidades do banco público no interior do Estado também abrem as portas hoje, em Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Três Lagoas.

(Veja mais na página A7 da versão digital do jornal O Estado)