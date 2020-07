Em 4 dias, unidades testaram quase mil pessoas na Capital

Para descentralizar a coleta e realização de exames para a COVID-19 em Campo Grande, a prefeitura começou na segunda-feira (20) a oferecer testes rápidos nas 71 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e UBSFs (Unidades Básicas de Saúde da Família). De acordo com o balanço da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública), as unidades de saúde realizaram até quinta-feira (23), 927 testes, com uma taxa de positividade em 13,9%, o que representa 149 infectados.

Foram disponibilizados cerca de 7,5 mil testes rápidos fornecidos pelo governo do Estado, com o objetivo de facilitar o acesso da população aos exames e identificar os novos casos da doença em pacientes que estejam apresentando sintomas há, pelo menos, sete dias.

Dos 149 exames positivos para o novo coronavírus, 129 pacientes estão em isolamento domiciliar e 23 pessoas apresentaram o anticorpo IgG reagente, o que significa que o paciente teve infecção há pelo menos 3 semanas e é considerado recuperado da doença. Foram 83 confirmações em mulheres e 43 em homens. Separados por regiões, cerca de 40 testes foram realizados no Prosa; (24) no Segredo; no Centro (29); no Anhanduizinho (318); no Bandeira (128); no Lagoa (144); e 200 testes na região do Imbirussu.

A média diária de testes aponta que a região do Anhanduizinho e do Imbirussu foram as regiões mais procuradas pela população. A distribuição dos testes rápidos para as unidades de saúde é de forma gradativa.

(Veja mais na página A5 da versão digital do jornal O Estado)

Confira:

Caixa abre cinco agências para novo ciclo de saques do auxílio emergencial

Quatro UPAs realizam atendimento infantil nesta manhã