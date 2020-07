Governo reforça parceria com municípios durante pandemia

Diante do avanço dos casos confirmados de coronavírus (covid-19) em Mato Grosso do Sul, o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, tem reforçado a importância de manter parceria com os 79 municípios para combater a doença.

De acordo com ele, um dos principais resultados das ações conjuntas resultam em mais de 24 mil testes por semana e ampliação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

“Nosso objetivo sempre foi salvar vidas. Não estamos aqui preocupados com que esta fazendo isso ou aquilo. Esse jogo não nos interessa porque a pandemia não é uma competição”, enfatizou.

“O governador Reinaldo Azambuja e equipe tem trabalhado muito para vencer três desafios: diminuir o contágio da doença; aumentar a capacidade de atendimento hospitalar e proteger empresas e emprego”, acrescentou.

Covid no meio político

A crise causada pelo coronavírus (covid-19) impactou não somente a saúde e a economia, mas também a política. Para Riedel, esse não é o momento para se preocupar com as eleições municipais e sim, em salvar vidas.

Recentemente, o ex-senador de Mato Grosso do Sul, Delcídio do Amaral (PTB), de 65 anos, foi diagnosticado com coronavírus (covid-19) e está internado na Cassems de Campo Grande.

Conforme informações do Hospital, o ex-parlamentar está estável, mas não há previsão de alta.

“A cada dez internados, nove são da Capital. É importante frisar que alguns municípios do interior têm colaborado neste momento, pois já passaram por uma fase mais difícil e tem até enviado equipamentos para que possa auxiliar nesse momento de maior necessidade em Campo Grande. Isso é solidariedade, sentimento que nos une e nos move a vivenciar profundas transformações na sociedade”, finalizou Riedel.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da assessoria)