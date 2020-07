Delcídio do Amaral é hospitalizado com covid-19 na Capital

O ex-senador de Mato Grosso do Sul, Delcídio do Amaral (PTB) está internado em Campo Grande após sentir um agravante nos sintomas da covid-19. Delcídio, de 65 anos, foi diagnosticado com a doença na semana passada.

Conforme informações do Hospital Cassems, o ex-parlamentar está estável, entretanto não há previsão de alta. “Delcídio testou positivo para covid-19, está estável, sob cuidados e avaliação da equipe hospitalar”, diz o comunicado.

Delcídio do Amaral foi ministro de Minas e Energia durante o governo Itamar Franco, de 1994 a 1995. Ele foi senador por Mato Grosso do Sul entre 2003 e 2016, quando teve o mandato cassado, após ter sido preso em novembro de 2015, por tentar obstruir investigações da Operação Lava Jato. Em 2018, foi absolvido pela Justiça Federal e se candidatou novamente ao Senado, mas não conseguiu se reeleger.

(Texto: Jéssica Vitória com informações da Uol)