Operário e Comercial contrariam retorno do Estadual

Aquidauanense, Águia Negra e Serc querem voltar de imediato ao Sul-Mato-Grossense já em setembro

Estevão Petrallás e Valter Mangini, presidentes de Operário e Comercial respectivamente, mostraram-se contrários ao retorno do Estadual nos próximos meses.

Em resposta às declarações de João Garcia Ferreira, presidente do Aquidauanense, que disse ao jornal O Estado que o clube de Aquidauana, assim como Águia Negra e Serc (Sociedade Esportiva e Recreativa Chapadão) querem o retorno do Estadual já em setembro, os dirigentes dos clubes da capital consideram a retomada inviável neste momento.

Uma das razões negativas em relação à volta da competição, segundo Petrallás, é o aumento do número de casos do novo coronavírus no Estado. “O pior estado pandêmico do país se dá em Mato Grosso do Sul neste momento. É uma irresponsabilidade retornar agora, os clubes não tem estrutura”, justificou o dirigente.

De acordo com Petrallás, caso o Estadual retorne nos próximos meses, muitos clubes podem fechar as portas. O diretor declara que não quer ser responsável por tais consequências, assim como não quer ser cobrado por nenhum possível caso da COVID-19 dentro das dependências do Operário, seja por parte dos atletas ou corpo técnico. “Em nossa última reunião, em contato com o presidente da federação, Francisco Cezário, eu disse que, caso o Estadual retornasse, muitos clubes fechariam as portas e eu não quero ser responsável por isso. Se um atleta contrai o vírus dentro do clube, a equipe ficará marcada de forma negativa; não temos pressa para retomar”, disse o diretor

“Não tem como colocar um cone, um banquinho, luva, bola, tudo individual. Não tem como! Eu tenho certeza de que é um ato de irresponsabilidade. Ninguém é obrigado a sair correndo pra fazer campeonato para o Águia Negra ou o Aquidauanense, a competição é estadual”, completou.

