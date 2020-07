Governo pede apoio das Forças Armadas para combater incêndio no Pantanal

O Governo de Mato Grosso do Sul pediu, nesta quinta-feira (23), apoio das Forças Armadas para combater incêndios no Pantanal. A ideia é conseguir helicópteros para deslocar os militares que vão desenvolver estratégias para combater às chamas.

Em reunião no Comando Militar do Oeste (CMO), o chefe do Centro de Proteção Ambiental (CPA) do Corpo de Bombeiros Militar (CPA), tenente-coronel Waldemir Moreira Júnior, apresentou o plano de operações da Corporação para o controle dos incêndios no bioma.

Ainda de acordo com ele, um pedido de apoio logístico também foi enviado ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), solicitando avião que retira água do rio e joga sobre os focos de incêndio.

No Pantanal de Corumbá e Ladário, o fogo consome a vegetação de Porto da Manga, Rabicho, Codrasa/Baía Negra, norte da Codrasa, Itajiloma/Baía do Tuiuiú, acima do rio no Itajiloma, Maracangalha, Fazenda Califórnia e Escola Jatobazinho.

Segundo o Corpo de Bombeiros, militares e brigadistas do Prevfogo estão atuando na Baía do Tuiuiú. O deslocamento até o ponto, que fica cerca de 20 quilômetros da cidade, é realizado em embarcações, o que limita o campo de atuação do pessoal em solo devido à dificuldade do bioma.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da assessoria)

