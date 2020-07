Governo federal arrecada R$ 86,258 bilhões em junho, diz RF

No mês de junho, foram arredados R$ 86,258 bilhões pelo governo federal, segundo a Receita Federal. Foi a menor para o mês desde 2004, quando registrou R$ 78,693 bilhões.

De acordo com os dados do Fisco, divulgados nesta quinta-ferira (23), houve uma queda real –descontada a inflação– de 29,59% em comparação com o mesmo mês de 2019. Em junho do ano passado, o governo arrecadou R$ 119,946 bilhões.

Os dados demonstram o enfraquecimento da economia em comparação com o ano anterior. Diante da pandemia de covid-19 e das medidas de isolamento social, houve desaquecimento da atividade econômica.

A arrecadação foi dentro das estimativas do mercado financeiro. As projeções obtidas pelo Poder360 indicavam que a receita seria de R$ 82,561 bilhões a R$ 98,500 bilhões no mês. O resultado veio abaixo da mediana das estimativas obtidas pelo Ministério da Economia e divulgadas no Prisma Fiscal, que indicavam arrecadação de R$ 99,754 bilhões em junho.

Em junho, foram registrados R$ 84,267 bilhões ganhos tributários administrados pela Receita Federal. Outros R$ 1,991 bilhão foram arrecadados com outras fontes de receita, como royalties do petróleo.

Houve melhora em comparação com maio, quando o Fisco registrou ganhos tributários de R$ 77,62 bilhões.

No mês, a arrecadação registrou piora em todos indicadores econômicos: indústria (-23,83%), comércio (-14,9%) e serviços (-19,5%). Também houve queda de 0,3% com a arrecadação vinda da massa salarial e de 28,72% nos valores em dólar das importações.

No acumulado de janeiro a junho, foram arrecadados R$ 664,957 bilhões. Houve queda real de 14,71% em relação ao mesmo período de 2019, quando somou R$ 757,595 bilhões.

Veja também: Funtrab disponibiliza mais de 290 vagas de emprego para Campo Grande

(Texto: Inez Nazira com informações do Poder 360)