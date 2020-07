Cerca de 18 mil varejistas fecharam as portas na pandemia

Cerca de 18 mil empresas de Campo Grande fecharam as portas durante a pandemia do novo coronavírus (covid-19). De acordo com informações da Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande e do banco de dados do SPC Brasil, as prestadoras de serviço e o comércio, passaram de 46.683 para 28.404.

A diminuição dos postos de trabalho se deve às medidas que o Governo Federal tem tomado diante do vírus, e com isso, as empresas não estão conseguindo sobreviver.

O presidente da CDL CG, Adelaido Vila, lamentou o número de empresários que não estão conseguindo passar por esse período de crise econômica. “A pandemia expôs a fragilidade das administrações públicas, que não foram capazes de dar soluções eficazes, nem para a saúde das pessoas, nem para a economia”, disse.

Além disso, o presidente lembra que, mesmo o varejo da Capital adotando todas as medidas de biossegurança e cumprindo diversas regras, sempre é o primeiro a sofrer com as restrições.

Conforme informações da assessoria, em março deste ano, Campo Grande tinha 122.838 CNPJs, sendo 63.423 de microempreendedores individuais, 22.139 prestadores de serviço, 24.544 comércios e 12.732 atividades não relacionadas com o varejo. Prestadores de serviços e comércio totalizavam 46.683.

Em junho, o número de CNPJs baixou para 98.088. Desse número, 62.719 são microempreendedores individuais, 14.658 são prestadores de serviço e 13.746 do comércio.

(Texto: Izabela Cavalcanti)

