MS não tem mais o menor número de casos da covid-19 do País

Mato Grosso do Sul não é mais o estado com menor número de casos confirmados do novo coronavírus do Brasil. Atualmente, os estados de Tocantins e Acre estão acima na posição.

A situação é motivo de preocupação, considerando que são 19.671 casos confirmados, com aumento de 6.506 exames em apenas um dia.

Além deste alerta, durante a live desta quinta-feira (23), o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, falou sobre o número de internações e do comprometimento de leitos, principalmente na Capital, que é considerada hoje o epicentro da doença. “O município de Campo Grande interna campo-grandenses. De cada 10 pacientes internados por Covid-19 na Capital, apenas 1 é do interior”.

Segundo o boletim epidemiológico de hoje, dos 234 leitos UTI SUS ofertados para a macrorregião de Campo Grande, 91% estão ocupados.

Mato Grosso do Sul registrou nove óbitos por coronavírus, totalizando 266 vítimas fatais da doença. Campo Grande é o município com maior número de mortes: 81 pessoas.

(Texto: Inez Nazira com informações do Portal MS)