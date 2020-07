Capital: Insegurança leva famílias a pior intenção de consumo

Em tendência de queda desde o início do ano, a intenção de consumo das famílias de Campo Grande registrou em julho o pior resultado desde dezembro de 2017 (79,2 pontos), revelou a pesquisa mensal realizada pela CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo).

Neste mês de julho, o índice alcançou os 80,6 pontos, queda de 7 pontos em relação ao mês anterior. Cabe lembrar que, na comparação com o resultado de maio (99,3 pontos), a queda de junho havia sido de 11,8%. Para especialistas, tais resultados são reflexo da insegurança proporcionada pela pandemia, que provoca maior cautela nos consumidores.

No cenário geral, quando questionados sobre a segurança em relação ao emprego, 24,7% dos entrevistados destacam que estão menos seguros. Além disso, outros 20% pontuam que atualmente estão sem emprego. Embora as projeções para 50,2% dos trabalhadores em relação aos próximos meses seja positiva, 37,8% afirmam que não acreditam em uma melhora profissional.

Na comparação com os rendimentos obtidos no mesmo período do ano passado, três a cada dez dos entrevistados ressaltam que estão recebendo valores inferiores. Praticamente cinco (49,6%) em dez ouvidos conseguiu manter a renda nos mesmos patamares no ano passado, apesar da crise causada pela emergência em Saúde.

Confira a notícia completa aqui, em nossa versão digital

(Texto: Michelly Perez/ publicado no site por Karine Alencar)