OMS: vacinas contra covid-19 não ficaram prontas até 2021

A Organização Mundial da Saúde prevê que as vacinas contra a covid-19 não fiquem prontas até o inicio de 2021, mesmo apresentando resultados positivos e com estudos avançados.

“Realisticamente, só na primeira parte do próximo ano começaremos a ver as pessoas serem vacinadas”, disse o chefe do programa de emergências da OMS, Mike Ryan, em um evento público nas mídias sociais.

A OMS está trabalhando para garantir uma distribuição justa das vacinas, mas neste meio tempo é essencial conter a disseminação do vírus, já que os casos novos diários estão quase em níveis recordes em todo o mundo.

“E precisamos ser justos nisto, porque este é um bem global. Vacinas para esta pandemia não são para os ricos, não são para os pobres, são para todos.”, disse Ryan.

A OMS está empenhada em ampliar o acesso a possíveis vacinas e a ajudar a aumentar a capacidade produtiva, acrescentou.

“Estamos fazendo um bom progresso”, disse Ryan, observando que várias vacinas já estão em testes de Fase 3 e que até agora nenhuma fracassou em termos de segurança ou capacidade de provocar uma reação imunológica.

(Texto: Inez Nazira com informações do Reuters)