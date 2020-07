Aldeias indígenas de Aquidauana terão ampliação de médicos

As aldeias do Distrito de Taunay, em Aquidauana, onde diversos indígenas foram infectados pelo coronavírus (covid-19), vão receber ampliação na área de atendimento médico. A decisão ocorreu em reunião nesta quarta-feira (22), entre o governador Reinaldo Azambuja, o prefeito do município, Odilon Ribeiro e o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende.

Além do médico, serão enviados para a cidade um dentista e um técnico de enfermagem. Os três vão dar apoio ao trabalho desenvolvido pela equipe da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), do Governo Federal, que cuida dos povos originários do Brasil.

A Prefeitura de Aquidauana também vai contribuir com o reforço nos serviços de saúde enviando três médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem.

Outras medidas

Outra decisão foi a testagem em massa na população indígena. Os exames serão do tipo RT-PCR, considerado padrão ouro pelos profissionais de saúde, pois detecta a presença do vírus ativo no organismo.

Conforme o secretário Geraldo Resende, será instalada uma barreira sanitária no local para prevenir o contágio da doença.

O Estado também vai enviar uma viatura para ser usada nas aldeias e solicitou ao Ministério da Saúde a estruturação de um hospital de campanha na região para atender a população.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da assessoria)

