Bolsonaro tem 3º teste para covid com resultado positivo

O presidente Jair Bolsonaro realizou o terceiro teste para coronavírus (covid-19), com o resultado novamente positivo. Mesmo diante disso, o estado de saúde apresenta ‘boa evolução’, conforme informou nesta quarta-feira (22), a Secretaria de Comunicação Social do governo federal, ligada ao Ministério das Comunicações.

“O presidente Jair Bolsonaro segue em boa evolução de saúde, sendo acompanhado pela equipe médica da Presidência da República. O teste realizado pelo presidente no dia de ontem, 21, apresentou resultado positivo”, diz a nota.

Após contrair a doença, no dia 7 de julho, Bolsonaro realizou o segundo teste no dia 15 de julho, com o resultado positivo.

O presidente tem ficado no Palácio da Alvorada e despachado com ministros e auxiliares por videoconferência, o que deve continuar até os testes mostrarem que o vírus não está mais ativo. No Alvorada, trabalham com ele apenas auxiliares que já tiveram a doença, como o seu ajudante de ordens, Major Cid.

Além de Bolsonaro, dois ministros do governo estão afastados com o vírus: Onyx Lorenzoni, da Cidadania, e Milton Ribeiro, da Educação.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Reuters)

