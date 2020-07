Covid: Anvisa aprova novo ensaio clínico para dois tipos de vacina

Foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a condução de um ensaio clínico para estudar dois tipos de vacinas contra o novo coronavírus (covid-19), que serão desenvolvidas pela BioNTech e Pfizer e são baseadas em ácido ribonucleico (RNA), que codifica um antígeno específico do vírus.

O estudo prevê a inclusão de cerca de 29 mil voluntários. Do total, 5 mil são no Brasil, distribuídos nos Estados de São Paulo e Bahia. O recrutamento dos voluntários é de responsabilidade dos centros que conduzem a pesquisa.

Este é o terceiro estudo de vacina contra o novo coronavírus autorizado pela Anvisa no Brasil. No começo de junho, o órgão liberou o ensaio clínico da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, para prevenir a covid-19.

Já no começo de julho, foi autorizado a vacina desenvolvida pela empresa Sinovac Research & Development, em parceria com o Instituto Butantan.

Em nota, a Anvisa esclarece que, para a autorização dada nesta terça-feira, 21, foram analisados os dados das etapas anteriores de desenvolvimento dos produtos e os “resultados obtidos até o momento demonstraram um perfil de segurança aceitável das vacinas candidatas”.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações do Estadão Conteúdo)

