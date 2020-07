Doações para combater covid chegam a R$ 6 bilhões no Brasil

As doações feitas ao Brasil para combater o novo coronavírus (covid-19) chegaram a R$ 6 bilhões. Os valores foram contabilizados desde março até ontem (20) pela Associação Brasileira dos Captadores de Recursos (ABCR).

Em quatro meses, foram contabilizados mais de 460 mil doadores, com 511 campanhas e 120 “lives” para arrecadar fundos.

Os dados revelam que, a área de saúde foi a que mais recebeu dinheiro, com 78% do total. Em seguida está, assistência social, com 17%; e educação, com 5%.

O maior número de doações aconteceu por parte de empresas, que corresponde a R$ 4,8 bilhões (82%) das doações. As “lives” e campanhas representam 8%; indivíduos e famílias com 4%; fundações, institutos e fundos patrimoniais também com 4%. O restante se dividiu entre fundos filantrópicos, administração pública, sindicatos, cooperativas e igrejas.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações do Uol)

