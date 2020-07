Bailarina do Faustão é presa por desacato após festa

A dançarina do programa “Domingão Faustão”, Natacha Horana, de 28 anos, foi presa por desacato a guardas municipais de Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

A Polícia Militar recebeu uma denúncia de uma festa com som alto no local e enviou fiscais da Prefeitura acompanhados de guardas municipais.

A modelo estava no local, um apartamento de luxo alugado por turistas do Rio, mas ao perceber a presença da polícia, tentou se esconder. Os agentes revelaram que ao ser encontrada, Natacha desacatou os guardas. Ela ainda apresentava sinais de embriaguez e alteração do comportamento.

A bailarina foi levada para a Central da Polícia e foi feito um boletim de ocorrência. Segundo o documento, ela foi detida por desacato a autoridades e agressão.

(Texto: Inez Nazira com informações do Noticia ao Minuto)