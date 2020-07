Detran-MS credencia 6 plataformas para aulas remotas na Capital

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) credenciou seis empresas especializadas em aulas remotas, que devem começar a atuar nas próximas semanas, enquanto durar a emergência de saúde pública devido ao coronavírus (covid-19). De acordo com a publicação do Diário Oficial do Estado, de 30 de junho, as empresas credenciadas foram a ICE, Infosae, CFC System, Procondutor, Criar e Drivin;

A diretora da Educação do Detran-MS, Elijane Coelho, comenta que até o momento, cerca de 16 Centro de Formação de Condutores (CFC’s) informaram ao órgão que irão aderir a nova modalidade de ensino.

Conforme a assessoria, as credencias para fornecer as plataformas estão em fase final de integração dos seus sistemas com os do Detran-MS para validação das aulas através de verificação biométrica facial. Os CFC’s que irão aderir ao sistema de aulas remotas, devem enviar o nome da empresa contratada através do e-mail disup@detran.ms.gov.br.

Para o diretor-presidente do Departamento, Rudel Trindade, a possibilidade de realizar o curso à distância é um avanço tecnológico que já se mostrava importante antes da pandemia e que o intuito é que seja definitiva em Mato Grosso do Sul.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da assessoria)

