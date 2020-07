Brasil lidera ranking com novas mortes por covid em 24h, diz OMS

O número de mortos decorrentes do novo coronavírus (covid-19) no mundo subiu para 593.087. Com isso, nas últimas 24 horas, o Brasil liderou no ranking de novos óbitos pela doença, registrando 1.322, conforme relatório mais recente da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Em seguida está Chile, com 1.057 e Estados Unidos, com 921 novas vítimas.

Em relação ao número de casos, os três países com maior número de infectados em um dia foram: Estados Unidos (71.484), Brasil (45.403) e Índia (34.884). A quantidade de casos de covid-19 confirmados oficialmente aumentou para 13.876.441 casos.

A taxa global de mortalidade dos casos confirmados de coronavírus é de 4,2%.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações do Uol)

Veja também: Brasil registra 28.532 novos casos de covid-19