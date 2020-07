Separação? Marília Mendonça dá unfollow em Murilo Huff

Marília Mendonça levantou suspeitas de término de namoro com Murilo Huff ao deletar algumas fotos e deixar de seguir o companheiro nas redes sociais. Os representantes da sertaneja se pronunciaram e esclareceram os boatos a respeito dos pais do pequeno Léo, de sete meses.

Nas redes sociais, os internautas notaram que a sertaneja havia dado unfollow e apagado algumas fotos na companhia do namorado, mantendo apenas alguns cliques em que aparecem em festas de mêsversário do filho, Léo, de apenas sete meses. No entanto, a assessoria de imprensa da “patroa” disse estar ciente da repercussão e afirma que “está tudo bem” entre o casal.

Em recente entrevista, Murilo Huff havia comentado sobre os planos de morar com Marília Mendonça. Segundo o cantor e compositor, os dois moram muito próximos um do outro em Goiânia, Goiás. “Eu e a Marília não moramos juntos, mas moro muito perto da casa dela. Coisa de 5 minutinhos. Então, estou lá todos os dias. Durmo lá quase todos os dias. Só não moramos no mesmo lugar, mas estamos sempre juntos. Acaba que dá quase na mesma (risos)”, disse.

“Temos planos de morar juntos no futuro, mas é um passo de cada vez. Não são planos tão imediatos, porque não tem como. O Léo é muito pequenininho e nós precisamos da ajuda da mãe dela”, acrescentou.

Veja também: Hemosul convoca com urgência, doadores de sangues O, A e B

(Texto: Purepeople)