Hemosul convoca com urgência, doadores de sangues O, A e B

O Hemocentro Coordenador de Mato Grosso do Sul (Hemosul), convoca com urgência, os doadores de sangues nas tipagens O, A e B. Com o baixo número de doações nos últimos dias, o estoque da central foi abaixo dos 10%, o que tem preocupado as autoridades de saúde.

“A única tipagem que está com estoque bom é AB. Precisamos de doações dos tipos O, A e B, positivo e negativo”, ressalta a gerente de relações públicas do Hemosul, Mayra Franceschi.

“Não podemos ter aglomerações (por causa da pandemia de coronavírus). Por isso organizamos as pessoas para respeitarmos todas as normas de segurança”, cunclui.

Em Mato Grosso do Sul, todos os hospitais públicos e privados são atendidos pela Rede Hemosul. A unidade de coleta de Campo Grande fica na Avenida Fernando Correa da Costa, 1.304. Nesta sexta-feira (17/7), o atendimento é até às 17h. No sábado (18/7), a unidade funciona das 7h às 12h.

Serviços

Agendamentos na Capital podem ser feitos pelos telefones (67) 3312-1516, (67) 3312-1529 e (67) 99298-6316. Endereços e contatos para agendamento nas unidades do interior estão disponíveis aqui.

(Texto: Karine Alencar)