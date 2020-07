Luisa Sonza bate recorde mundial com 7 milhões de likes

Luisa Sonza conquistou uma marca inédita, alcançando a marca de 7 milhões de likes em sua live no app BeApp. Nenhum cantor conseguiu números tão expressivos em uma live desde que a quarentena começou.

O show aconteceu na casa de Luisa, em São Paulo, mais precisamente em seu quarto, e teve como tema festa do pijama. A live, que durou duas horas, bateu o recorde da própria cantora, que havia conquistado 2,1 milhões de likes em sua primeira live.

Mesmo tendo pouca idade, Luisa Sonza já conquistou números altíssimos em sua carreira. Recentemente, o clipe da sua nova música Flores com Vitão, alcançou a marca de 35 milhões de views em dois dias.

No dia 9 de junho, ela conquistou outra importante marca: se tornou a cantora mais ouvida durante a quarentena com o single Braba, além de se tornar uma das três cantoras do pop mais ouvidas do Brasil.

Luisa usou seu Instagram nesta sexta-feira (17) para comemorar o recorde e agradecer os fãs. “Felizinha pq ontem batemos o recorde mundial com mais de sete milhões de curtidas em uma live vocês são meu melhor presente de aniversário! Amo vocês! Obrigada ❤️”.

(Texto: Inez Nazira com informações do Jetss)