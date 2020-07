Ex-BBB, Gui Napolitano revela que sonha adotar criança

Ex-participante do “Big Brother Brasil 20”, Guilherme Napolitano declarou que o seu sonho é casar e constituir família. O modelo revelou também que tem o desejo de adotar uma criança e que tem em seu pai um grande espelho.

“Não vou ser hipócrita, óbvio que tem cantadas, mas sou um cara na minha. Casar e ter filho é um sonho, quero muito, mas preciso aprender muito ainda com meu pai. Ele é referência para mim. Tenho muita vontade de casar e ter filho, é um sonho e vou adotar uma criança”, comentou o ex-BBB, em uma entrevista.

Gui Napolitano fez um balanço de sua participação no reality show. No programa, ele teve uma relação com Gabi Martins, que foi um dos destaque desta última edição. O modelo afirmou que gostou bastante de fazer parte do “Big Brother Brasil 20”.

“Eu sempre tento ver o lado positivo de tudo. Até com coisas ruins, tento entender o que está acontecendo. Já tinha batido na trave, tive em uma edição histórica, fiquei seis semanas, líder duas vezes, anjo, vivi tudo que tinha que viver lá dentro”, concluiu.

(Texto: Inez Nazira)