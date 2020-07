Decreto da Prefeitura libera drive thru no fim de semana

Com o novo decreto 14.387, publicado pela Prefeitura de Campo Grande, referente ao horário de funcionamento do comércio, fica autorizado pelos próximos dois finais de semanas, a modalidade drive thru nos restaurantes, bares, buffets e estabelecimentos similares. A publicação está na edição extra do Diário Oficial do Município, desta sexta-feira (17).

Conforme os técnicos do Comitê Municipal de Prevenção e Combate ao Covid-19, com esta estratégia não haverá risco de aglomeração.

Entra em vigor amanhã (18), o decreto 14.380 que institui no período de 18 a 31 de julho, medidas restritivas das atividades econômicas e sociais como parte da estratégia de prevenção ao Covid-19.

Toque de recolher

O toque de recolher foi antecipado para 20 horas e segue até 5 horas da manhã do dia seguinte. Neste período será proibida a circulação de pessoas, exceto quando necessária para acesso aos serviços de saúde, com comprovação da necessidade ou urgência.

Restrição da atividade

No fim de semana (até dia 31 de julho) só funcionarão atividades econômicas essenciais, como por exemplo, supermercados, hipermercados, mercados, açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros (incluindo as bancas de feiras livres), quitandas, padarias e centros de abastecimento de alimentos e construção civil, respeitando o horário do toque de recolher.

As farmácias abrirão conforme o horário fixado no alvará de funcionamento. Será mantido o autoatendimento nos bancos, lotéricas e agências bancárias, que poderão funcionar apenas para o pagamento do auxílio emergencial.

Não são consideradas atividades e serviços essenciais: bares, restaurantes, lanchonetes, lojas de conveniências (com exceção das que possuem o CNAE de minimercado), shoppings, lojas de galerias em hipermercados, comércio em geral, academias, salões de beleza e estética, barbearias, tabacarias, comércio em petshops (permitido apenas o atendimento para assistência médica veterinária), oficinas mecânicas, lava-jatos, escritórios, entre outros.

Ônibus

Nos finais de semana, o transporte coletivo só poderá atender usuário que comprove ser trabalhador dos serviços essenciais. Diante disso, será cobrada a apresentação de documento que comprove, como crachá de identificação ou carteira de trabalho.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da assessoria)

