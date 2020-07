Secretário confirma nomeação de aprovados da Agepen

Os aprovados no concurso da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) receberão a nomeação, em breve. A informação foi repassada em reunião ontem (14), entre o secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, e o deputado estadual Coronel David.

Os detalhes de quantos candidatos serão chamados e qual a data prevista para a nomeação ainda serão divulgados. “Nos próximos 15 dias iremos anunciar a decisão do governo, quantas pessoas, quando isso irá acontecer e definir esse calendário”, disse Riedel.

Conforme informado pela assessoria, são 256 alunos já formados e preparados para entrar em atuação que aguardam a nomeação. Outros 412 aprovados no concurso público já passaram por todas as etapas e estão na lista de espera para ingressar no curso de formação.

O parlamentar luta pela causa dos aprovados no concurso da Agepen desde 2016. Batalhou pela nomeação e posse dos 438 candidatos e conseguiu articular junto ao Governo do Estado a convocação de mais 500 candidatos remanescentes.

Outras conquistas

David é conhecido por atuar em defesa dos aprovados em concursos. Em março, por exemplo, o parlamentar articulou a ampliação do número de vagas do concurso para Polícia Militar e Corpo Bombeiros Militar, além da promessa de convocação desses aprovados para o 2º semestre.

Além disso, a publicação do edital de convocação para início do curso de formação de investigadores e escrivães da Polícia Civil, foi outra conquista. O concurso foi realizado em 2017 e serão 260 novos policiais atuando em MS.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da assessoria)

Veja também: Pré-candidato à prefeito quer melhorar saúde em Guia Lopes