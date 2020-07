Ibovespa fecha em queda e fica abaixo de 100 mil pontos

Dólar subiu 1,21%, sendo cotado a R$ 5,388 na venda

O dólar começou a semana em alta de 1,21% ante o real, após ter queda no início do pregão desta segunda-feira (13). Em contrapartida, o principal índice da Bolsa Brasileira, o Ibovespa, fechou em baixa, perdendo o fôlego do patamar dos 100 mil pontos.

A moeda norte-americana à vista subiu 1,21%, a R$ 5,388 na venda. Na B3, o dólar futuro tinha alta de 1,22%, a R$ 5,3935, às 17h14min.

O Credit Suisse cita que o real tem variado em torno dos R$ 5,30 recentemente, mas que ainda acredita que a moeda poderá testar de novo a região de R$ 6.

O Ibovespa encerrou com declínio de 1,33%, a 98.697,03 pontos, na mínima do dia. Na máxima, pela manhã, chegou a 100.857,68 pontos. O volume financeiro somou R$ 28 bilhões.

A queda vem após duas semanas de alta, período em que o Ibovespa acumulou valorização de 6,6% e recuperou patamar de quatro meses atrás, superando o patamar dos 100 mil pontos pela primeira vez desde março na última quinta-feira.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Reuters)

