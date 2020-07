Brasil estabilizou número de mortes, diz Ministério da Saúde

Em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (8), técnicos do Ministério da Saúde apontaram que, enquanto o número de diagnósticos positivos de Covid-19 tem sucessivas altas semanais, os registros de morte estão apontando para estabilização.

Para confirmar tal tese, foram usados os números acumulados durante os últimos boletins. Nas últimas cinco semanas, a variação de novas mortes da doença ficou entre 4% e 1%. Para comparar, a acréscimo de casos variou entre 22% e 2% no mesmo período.

Em relação aos óbitos, a média diária ficou entre 974 e 1.037 registros. Mesmo que a estabilização seja uma boa notícia, o secretário de vigilância em saúde, Arnaldo Correia de Medeiros, ressaltou que tratam-se de taxas “muito altas”.

Outra tendência nacional apontada na reunião foi a interiorização da doença. Antes, o maior acumulo de mortes e infecções era concentrada em regiões metropolitanas. Agora, a doença está partindo para regiões afastadas das grandes capitais.

A distribuição de diagnósticos positivos, por exemplo, está 67% no interior e 37% nas capitais e regiões relacionadas. Em relação a óbitos, são 48% em áreas metropolitanas e 52% no interior. Há dez semanas, o cenário era bem diferente: as capitais acumulavam 64% dos casos e 62% das mortes.

(Texto: Veja)