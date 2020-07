Atriz de Glee está desaparecida após passeio de barco

A atriz Naya Rivera, da série Glee, está desaparecida desde essa quarta-feira (8). Ela saiu para passear de barco com o filho Josey, de 4 anos, em Lake Piru. O menino contou às autoridades que a mãe não retornou de um mergulho.

De acordo com a polícia de Ventura County, Rivera alugou o barco às 13 horas dessa quarta. Três horas depois, um garoto foi encontrado por pessoas que estavam em outro barco, vestindo um colete salva-vidas.

Ainda na tarde de ontem, a polícia local começou a realizar buscas com drone e helicoptero. Às 22h39min, a polícia de Ventura County divulgou por meio de Twitter que as buscas por Rivera, considerada possível vítima de afogamento, foram suspensas e retornariam no começo da manhã de hoje.

A última publicação de Naya no Twitter foi feita na última terça, 7. Ela postou uma foto com o filho Josey com a legenda: “Apenas nós dois”.

(Texto: Portal Fora de Ordem)