Exército Brasileiro realiza aferição de temperatura no HRMS

Onze combatentes do Exercito Brasileiro irão atuar no controle de fluxo e aferição de temperatura no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS).

É a segunda vez que o Comando Conjunto do Oeste (CCO) auxilia o hospital na prevenção à pandemia. O Comando já havia prestado assistência na desinfecção da Unidade de Saúde Transitória (Hospital de Campanha), por duas vezes. A última, durante a visita do ministro da Defesa e general do Exército, Fernando Azevedo e Silva.

Para o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, o apoio é fundamental e prova a união de esforços para o combate à pandemia. “Agradecemos o apoio do Comando neste momento tão difícil para todos nós. Somando esforços em estratégias bem elaboradas é o que fará a diferença nesta guerra ao coronavírus. Esta triagem é importante para garantir a segurança da população e de profissionais ao entrar nas estruturas do hospital que é referência no tratamento da doença”.

De acordo com o tenente-coronel Sérgio Alves, a atividade faz parte de uma série de operações de cooperação com os diversos órgãos e agências governamentais de Saúde e da Segurança Pública, dentro do contexto da Operação Covid-19, coordenada pelo Ministério da Defesa, e visa permitir que os profissionais de saúde possam estar inteiramente dedicados ao atendimento de pacientes infectados.

“Prossegue, ainda, nas instalações daquele nosocômio [unidade de saúde], ações semanais de descontaminação de ambientes, realizadas por militares capacitados e especializados. O Comando destaca que suas tropas prosseguem atuando no combate aos efeitos da pandemia nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, de forma permanente, 24 horas por dia e 7 dias por semana, com profissionalismo e dedicação, atributos inerentes à profissão militar”, salienta.

(Texto: Inez Nazira com informações da assessoria)