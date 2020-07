Bolsonaro diz que vai atender Marquinhos com cloroquina

Marquinhos que é primo de Mandetta, pede a Bolsonaro cloroquina na rede pública

Ao falar sobre o resultado do seu teste que deu positivo para o coronavírus nesta terça-feira (7), durante uma live, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que vai atender o pedido do prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad (PSDB), que solicitou ao governo federal, medicamentos como a cloroquina e ivermectina para o tratamento de pacientes em fase inicial do Covid-19.

Questionado por jornalistas, Bolsonaro falou que foi muito criticado no início da pandemia, mas que agora muitos enxergam que seu governo tinha razão e não há outra saída.

“ lá atrás só tinha esse remédio para tratamento, e qual a outra alternativa? Não tem, vocês podem ver, teve um apelo emocional da Dra. Raíssa Soares há poucos dias em Porto Seguro, pedindo a cloroquina, nós atendemos e enviamos 40 mil doses do medicamento. Agora, o mesmo acontece em Campo Grande (MS), onde o prefeito Trad, junto com deputados Estaduais fizeram o mesmo apelo. Nós já levamos a conhecimento da Saúde e hoje chega lá um carregamento da medicação, e olha a irônia do destino, o Trad pelo que me consta, é primo do Mandetta, que era contra a hidroxicloroquina” conclui.

No vídeo, o prefeito desejou força a Bolsonaro e se uniu a um grupo de 250 médicos do Estado que lutam para o implante do tratamento. “Esse grupo de médicos qualificados, sérios, estão pedindo ajuda do governo federal, não em dinheiro, mas em remédios para salvar vidas. Por isso, atenda nosso pedido. Aqui, continuaremos orando para que o senhor prospere” disse Marquinhos.

(Texto: Karine Alencar)