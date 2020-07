Detran-MS inicia visitas técnicas em empresas de emplacamento e vistoria

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran) está realizando uma série de visitas técnicas em todas as empresas credenciadas que realizam os serviços de emplacamentos e vistorias. O serviço começou na última sexta-feira (3).

O diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade Junior, acompanhado de assessores técnicos, compareceu, sem aviso prévio, em duas empresas terceirizadas. “A ideia é visitar todas as empresas e verificar de perto como está sendo conduzido o trabalho das credenciadas, para garantir que o cliente do Detran-MS seja atendido sempre da melhor maneira possível”.

Para consultar as empresas credenciadas para emplacamento clique aqui, e para ver a relação das empresas credenciadas para vistoria clique aqui.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da assessoria)

