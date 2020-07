Sesau convoca 20 médicos para reforçar atendimento à população

Para reforçar o atendimento nas unidades de saúde de Campo Grande, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) convocou nesta segunda-feira (6) 20 novos médicos para compor o quadro. Os profissionais deverão comparecer à Superintendência de Gestão do Trabalho e Educação (SGTE), nas datas e horários estabelecidos em edital, caso não possam se apresentar, os candidatos devem entrar em contato pelo 2020-1663 para agendar uma nova data.

Foram convocados cinco médicos residentes, para atuar 12 horas por semana; cinco plantonistas, com carga horária de 24 horas semanais; cinco ambulatoriais, para atuar também 24 horas por semana. Por fim, outros cinco ambulatoriais com carga horária de 40 horas semanais.

Os profissionais trabalharão nas unidades básicas de saúde e também nas unidades de atendimento 24 horas.

Não comparecimento

Caso o candidato não compareça em até três dias úteis, implicará em desistência, fazendo com que o candidato perca o direito à vaga. Com isso, será necessário se inscrever novamente no cadastro de médicos temporários.

(Texto: Izabela Cavalcanti)

