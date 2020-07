MS registra 179 novos casos de covid e total passa de 10 mil

Estado já registrou quase 55 mil notificações de casos suspeitos de covid-19

O número de casos confirmados de coronavírus (covid-19) em Mato Grosso do Sul atingiu a marca de 10.089 e o de mortes decorrentes da doença chegou a 117. Nas últimas 24 horas, foram registrados 179 exames positivos e três óbitos, de acordo com informações da Secretaria de Estado de Saúde (SES) repassadas neste domingo (5).

Do total de infectados, 3.246 estão em isolamento domiciliar, 6.518 estão recuperados e 208 estão internados, sendo 122 em hospitais públicos e 93 em hospitais privados. Outros dez pacientes internados são procedentes de fora do Estado.

Ainda conforme a SES, desde o dia 25 de janeiro, foram registradas 54.909 notificações de casos suspeitos da coronavírus em Mato Grosso do Sul. Destes, 40.583 foram descartados após os exames darem negativo, 21 foram excluídos por não se encaixarem na definição de caso suspeito do Ministério da Saúde, 2.276 estão em investigação aguardando o resultado do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) e 1.961 casos foram notificados e não foram encerrados pelos municípios.

Os casos suspeitos em investigação tiveram as amostras encaminhadas para o Lacen, onde será feito o exame para nove tipos de vírus respiratórios, incluindo influenza e coronavírus. Os resultados ficam prontos entre 24 e 72 horas.

(Texto: Izabela Cavalcanti)

