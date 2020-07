Mayra Cardi diz que descobriu 16 traições de Arthur Aguiar

A coach de emagrecimento Mayra Cardi continua fazendo revelações sobre o fim do seu relacionamento com Arthur Aguiar. Os dois se divorciaram há dois meses, e famosa apontou inúmeras traições e mentiras por parte do cantor.

Mayra afirmou recentemente, que foi vítima de uma relação abusiva com o pai de sua filha, e desta vez, ela contou que descobriu 16 traições.

“Onde eu souber que ele está, eu não quero estar. Nunca mais, se Deus quiser… mas eu não sou capaz de tirar ele do meu coração por causa de três anos escutando as mesmas mentiras… [Traições] Que eu descobri, 16 vezes”, contou a empresária, em entrevista ao colunista Leo Dias.

A ex do ator espera poder falar bastante sobre o tema para alertar as outras mulheres, que muitas vezes não sabem que estão em um relacionamento abusivo. Quando faz isso, a coach de emagrecimento pensa muito na sua filha.

“Eu não quero que a minha filha tenha um relacionamento abusivo como eu tive. Não quero que ela sofra como eu sofri”, afirmou.

(Texto: Karine Alencar)