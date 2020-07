Dólar encerra semana com queda de 2,65% e Índice ganha 3,1%

O dólar apresentou queda significativa ante o real na sessão desta sexta-feira (3), caindo mais de 2,5%. Já o principal índice brasileiro de ações avançou 3,1%, em dia de volume reduzido e sem a referência das bolsas de Nova York.

A alta do Ibovespa veio após passar grande parte do dia sem direção, subindo 0,55%, a 96.764,85 pontos, no fim da sessão. O giro financeiro da sessão somou R$ 14,6 bilhões. Na semana, o índice avançou 3,1%.

A moeda norte-americana à vista fechou em queda de 0,55%, representando R$ 5,3205 na venda. Na semana, a moeda perdeu 2,65%, a primeira baixa depois de três altas semanais consecutivas.

A cotação bateu a máxima do dia, de R$ 5,3814 (alta de 0,59%). Já na parte da tarde, caiu a R$ 5,306 (baixa de 0,82%).

A sexta-feira foi de volume de negócios bem menor que a média, em dia sem a referência dos mercados norte-americanos, fechados por antecipação ao feriado do Dia da Independência, comemorado em 4 de julho.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Reuters)

