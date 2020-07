MEC anuncia repasse de R$ 200 milhões para instituições

O Ministério da Educação (MEC) irá investir cerca de R$ 200 milhões em infraestrutura e equipamentos nas universidades e institutos federais, conforme o anunciou feito nesta sexta-feira (3).

O projeto prevê que as instituições receba de R$ 800 mil a R$ 4 milhões. O secretário-executivo do MEC, Antonio Paulo Vogel, informou que serão três frentes de investimento: segurança, com ações para combate a incêndio e pânico, acessibilidade e vigilância monitorada; redução de despesas futuras, como aquisição de placas de energia fotovoltaica e retomada de obras; e investimentos em equipamentos de tecnologia de informação e comunicação.

Inovação

Além disso, o MEC anunciou que vai incrementar o orçamento da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii). Ampliado de R$ 28 milhões para R$ 50 milhões, o orçamento que vai possibilitar a abertura de um edital para o credenciamento de novas universidades e institutos federais como unidades de inovação Embrapii.

O objetivo do projeto é estimular a relação entre as instituições de ensino e empresas privadas na pesquisa aplicada à indústria, com o desenvolvimento de projetos que atendam às demandas do setor. “A ideia é que a universidade sirva cada vez mais ao setor produtivo”, disse o secretário de Educação Superior do MEC, Wagner Vilas Boas.

(Texto: Inez Nazira com informações da Agência Brasil)