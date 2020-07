Polícia de Bonito fecha boca de fumo e prende traficante

A Polícia Civil de Bonito prendeu em flagrante, no fim desta quarta-feira (01), um rapaz de 21 anos por tráfico de drogas enquanto investigava um crime de furto de celular envolvendo um usuário, que é cliente do traficante preso. O suspeito de tráfico já era alvo de investigação anterior da Polícia Civil de Bonito e o delegado titular da unidade, Gustavo Henriques Barros, já havia representado pela busca e apreensão em seus endereços residenciais.

O furto aconteceu na última terça-feira quando, segundo a vítima, alguém entrou em sua residência enquanto dormia e subtraiu seu celular que havia deixado ao lado da cama, um aparelho da marca Sansung avaliado em R$ 1.339,00. Durante as investigações, os policiais localizaram um suspeito de 18 anos que é usuário de drogas.

O rapaz confessou o furto e contou que havia trocado o celular por duas porções de craque – cujo valor de mercado é de R$ 100,00 – em uma boca de fumo da cidade cujo proprietário já estava sendo monitorado pela polícia. O delegado titular determinou o cumprimento dos mandados de busca e apreensão nas duas residências registradas como sendo do investigado.

Em um dos endereços, os investigadores encontraram cinco porções de substância análoga a pasta base de cocaína embaixo do guarda-roupa. No segundo endereço, escondido em um tênis e também no interior da CPU de um computador, a polícia apreendeu 561 porções de pasta base já acondicionadas para a venda.

Sobre o celular furtado no dia anterior, o traficante informou que havia revendido para um homem de 43 anos pelo valor de R$ 250,00. A polícia civil localizou o comprador, que irá responder pelo crime de receptação na modalidade culposa, e recuperou o aparelho furtado.

O delegado explicou que cada porção de pasta base de cocaína é usualmente vendida pelo preço de R$ 50,00 e que o total da droga apreendida foi avaliada no valor de R$ 28.300,00. Além do entorpecente, os policiais apreenderam, no local, a quantia de R$ 655.00 e um aparelho celular da marca Iphone.

(Texto:Ana Beatriz Rodrigues com informações da PMS)