MS deve ter queda de 32,5% na colheita do Milho

Os produtores rurais de Mato Grosso do Sul deverão colher menos milho na safrinha 2019/2020. De acordo com o levantamento realizado pelo Sistema de Informações Geográficas do Agronegócio (Siga-MS) e reportado nesta quarta-feira, 3, o estado deverá colher 8,21 milhões de toneladas do grão, queda de 32,5% ante a safra 2018/2019.

Diante do atraso na colheita da soja e os indicativos de que haveria possibilidade de geada no fim de junho, os agricultores reduziram a área destinada ao plantio da segunda safra de milho no estado, para 1,9 milhão de hectares, contra 1,97 milhão de hectares estimados inicialmente. Em comparação com o ciclo anterior, quando os agricultores semearam 2,173 milhões de hectares, o número representa uma retração de 12,57%.

“As equipes de campo da Aprosoja-MS identificaram que houve opção por outras culturas, como milheto, sorgo, trigo e pastagem como uma cobertura para segunda safra”, afirma o presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso do Sul (Aprosoja-MS), André Dobashi.

Já em relação à produtividade, o levantamento ainda destacou que as últimas chuvas contribuíram para as lavouras do cereal. “Esse cenário pode apresentar melhoras com a colheita da safrinha que se aproxima e com a contribuição das chuvas na segunda semana de maio e em algumas regiões pontuais no início deste mês. Ainda assim, os produtores estão cautelosos quanto a suas lavouras, o que levou à redução da produtividade, agora estimada para 72 sacas por hectare”, completa o presidente da Aprosoja-MS.

(Texto:Ana Beatriz Rodrigues com informações do Agro noticias)