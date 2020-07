Dólar fecha em alta ante o real e se aproxima de R$ 5

Ibovespa encerrou com acréscimo de 0,03%, a 96.234,96 pontos.

O dólar encerrou a sessão desta quinta-feira (2) em alta ante o real, com quase R$ 5 na cotação. O dia também foi positivo para o principal índice da Bolsa Brasileira, Ibovespa, que encerrou com leve alta de 0,03%.

A cotação oscilou entre alta de 0,90% (R$ 5,3661) e queda de 0,96% (R$ 5,267). No exterior, divisas pares do real como peso mexicano e peso colombiano tinham apreciação, na esteira de dados positivos do mercado de trabalho norte-americano, que aumentaram o apetite por ativos de risco.

A moeda norte-americana à vista subiu 0,60%, a R$ 5,3499 na venda. O real teve o pior desempenho global nesta sessão.

Na B3, o dólar futuro de maior liquidez se valorizava 0,54%, a R$ 5,3530, às 17h04min.

O Ibovespa encerrou com acréscimo de 0,03%, a 96.234,96 pontos. No melhor momento do dia, chegou a 97.864,16 pontos. O volume financeiro somou R$ 27 bilhões.

Em Wall Street, o S&P 500 subiu 0,45% após dados de emprego dos EUA fortalecerem a tese de recuperação rápida da economia norte-americana. Na sexta-feira, Nova York não abre em razão da antecipação do feriado do Dia da Independência.

