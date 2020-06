São Paulo ultrapassa 281 mil casos de coronavírus

O estado de São Paulo atingiu a marca de 281.380 casos confirmados do novo coronavírus (covid-19) e 14.763 óbitos da doença. Em contrapartida, 44.491 pacientes estão curados, 5.452 pessoas estão internadas em unidades de terapia intensiva (UTI) com confirmação ou suspeita, além de 7.940 em enfermarias.

O estado projetava entre 15 mil e 18 mil óbitos por coronavírus até junho. “A previsão que tínhamos dos óbitos está absolutamente dentro do esperado e, provavelmente com os novos casos que devemos acrescentar até amanhã, vamos ficar um pouco abaixo dos 15 mil, que é nossa faixa inferior do intervalo projetado”, disse João Gabbardo, secretário-executivo do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo

Já o número de confirmações da doença está acima da média prevista, entre 190 mil e 265 mil casos até o fim de junho.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Agência Brasil)

