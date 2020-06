Carteira Verde e Amarela atenderá 30 milhões de beneficiários do auxílio

O projeto Carteira Verde e Amarela, programa para geração de empregos formais, vai atender cerca de 30 milhões de trabalhadores que estão recebendo o auxílio emergencial de R$ 600. A informação foi repassada nesta terça-feira (30) pelo ministro da Economia, Paulo Guedes.

De acordo com Guedes, com o pagamento do auxílio emergencial o governo descobriu “38 milhões de invisíveis no Brasil”.

Com o programa Carteira Verde e Amarela, umas das bandeiras de campanha de Bolsonaro, o governo pretende flexibilizar direitos trabalhistas como forma de facilitar novas contratações.

Em novembro de 2019, o governo editou a Medida Provisória nº 905, que criou o Contrato de Trabalho Verde e Amarelo, para facilitar a contratação de jovens entre 18 a 29 anos, mas ela perdeu a validade antes de ser aprovada pelo Congresso, em abril deste ano.

