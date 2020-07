Dólar encerra trimestre com alta de 30,2%

O dólar fechou com leve alta de 0,27% ante o real na sessão desta terça-feira (30), encerrando mais um mês e trimestre de ganho. Já o principal índice da Bolsa Brasileira, o Ibovespa, fechou em queda de mais de 70%, não impedindo de registrar o terceiro mês seguido de alta.

O Ibovespa encerrou a sessão com declínio de 0,71%, a 95.055,82 pontos, encerrando junho com valorização de 8,76% e o trimestre em alta de 30,2% – melhor resultado trimestral desde o final de 2003 e maior alta percentual para segundo trimestre desde 1997. O volume financeiro no pregão totalizou R$ 27,5 bilhões.

O movimento vem após um tombo de quase 37% nos primeiros três meses do ano, quando prevaleceu a aversão a risco por causa do novo coronavírus. E, apesar de representativa, a reação não reverteu o resultado no ano, que permanece negativo (-17,80%). O Ibovespa também continua distante dos 120 mil pontos que ameaçou romper no começo de 2020.

A moeda norte-americana à vista teve leve alta de 0,27%, a R$ 5,44 na venda. Ao longo do pregão, a moeda oscilou entre ganho de 1,54%, a R$ 5,509, e queda de 0,35%, para R$ 5,406.

Em junho, o dólar acumulou valorização de 1,87%. No trimestre, a apreciação foi de 4,73%. Em 2020, a moeda salta 35,56%.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Reuters)

