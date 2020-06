Índice fecha em alta e segue ao melhor trimestre desde 2003

O principal índice da Bolsa Brasileira, o Ibovespa, fechou em alta de 2,03% nesta segunda-feira (29), após uma semana de perdas. Em contrapartida, o dólar encerrou a sessão em queda de 0,73%, mas se manteve acima de R$ 5,40.

A moeda norte-americana devolveu parte dos fortes ganhos da semana passada, que colocou o real entre as divisas de pior desempenho. Quanto mais fraca a atividade, mais a inflação tende a ficar baixa, o que daria ao Banco Central espaço para seguir cortando os juros —movimento que por sua vez pressionaria mais o real por diminuir os retornos associados à moeda brasileira.

O dólar à vista caiu 0,73%, a R$ 5,4252 na venda. Na B3, o dólar futuro de maior liquidez tinha queda de 1,29%, a R$ 5,4145, às 17h10min.

Reforçando a trajetória que deve garantir mais um mês positivo (+9,5% até o momento) e provavelmente o melhor trimestre desde 2003 – até esta sessão, o Ibovespa subiu 2,03%, a 95.735,35 pontos. O volume financeiro nesta sessão somou R$ 22,35 bilhões.

Na última semana, o Ibovespa acumulou queda de 2,8%, com preocupações acerca do risco de uma nova onda de casos de coronavírus que ameace o processo de reabertura e retomada das economias em todo o mundo.

Em Wall Street, o S&P 500 também começou a semana no azul, em meio a expectativas de recuperação econômica apoiada em estímulos, com as ações da Boeing ajudando, além de dados mostrando sinais de recuperação no setor imobiliário dos EUA.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Reuters)

