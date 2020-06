Brasil fecha mais de 331 mil empregos formais em maio, aponta Caged

Mais de 331 mil pessoas perderam o emprego em maio no Brasil, de acordo com dados do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta segunda-feira (29) pelo Ministério da Economia.

O saldo negativo do mês passado foi influenciado principalmente pelo número de admissões, que registrou queda de 48% em relação ao mesmo mês de 2019. Ao todo, foram 703.921 contratações e 1.035.822 demissões em maio deste ano. O crescimento se deu em todos os setores, com destaque para a construção (41,5%), agricultura (28%) e comércio (+20,7).

Em relação aos desligamentos, foi registrada queda de 31,9% em relação ao mês de abril. Essa redução se deu especialmente no comércio (-36%), na indústria (-33,7%) e nos serviços (-33,1%).

(Texto:Izabela Cavalcanti com informações do Uol)

