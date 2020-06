Quentinhas do cinema: A carreira militante de Elisabeth Moss

As mudanças são mais do que necessárias no mundo cíclico em que vivemos. Tudo como a compreensão de tempo que temos segue em frente. Os costumes que tínhamos no século passado se tornaram obsoletos, o modo como vemos o entretenimento e até mesmo os temas tratados têm uma função muito ímpar. Muito disso como parte de conscientização para os espectadores que buscam na linguagem cinematográfica absorver valores, conhecimento e porque não, uma forma de subversão ao que estamos vivendo. Tratando de maneira mais crua ou sutil.

Uma atriz que vem trabalhando esse padrão subversivo em relação a como a mulher é vista em Hollywood é Elisabeth Moss, por diversos papéis têm reforçado sua luta pela igualdade tanto pelo salário, quanto pela importância do personagem que não fica a mercê dos homens. Um de seus personagens mais marcantes é em “Mad Men” (2007/2015) como Peggy Olson. Uma jovem secretária em uma agência de publicidade na efervescente Nova Iorque dos anos 1960. Esse é um dos grandes papéis das séries dos anos 2000, tanto pelo carisma e o crescimento da personagem que toma rumos muito emblemáticos. Tornou-se um símbolo dos espaços ocupados pelas mulheres em meio a tanto machismo, na época em que o mundo desejava submissão por parte delas.

Elisabeth parece ter uma clareza muito grande dos personagens e projetos que almeja para sua carreira – claro que ela não é uma pioneira nos direitos das mulheres, presa por mostrar isso nos filmes e séries que está -, três anos mais tarde de encerrar Mad Men ela está na ótima “The handmaid’s tale” (2017), que trata de temas bem pesados, baseada na obra da escritora Margaret Atwood.

Veja mais:

Festival pop com transmissão aberta e São João do Alceu são alternativas para o fim de semana

(Confira mais na página C2 da versão digital do jornal O Estado)