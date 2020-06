Número crescente de infectados leva SES a avaliar implantação de novo drive-thru

A SES (Secretária de Estado de Saúde) busca ampliar a testagem para diagnóstico do novo coronavírus. Para que isso seja possível, está sendo avaliada uma parceria com o Sesi (Serviço Social da Indústria) para instalar uma nova base com sistema drive-thru.

De acordo com o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, um número maior de testes permite que se tenha uma a dimensão do vírus. “Quanto mais testes fizermos, melhor para composição da dinâmica da doença em Mato Grosso do Sul, menos gastos, pois os laboratórios privados são caríssimos”, destacou durante a transmissão.

Ao Jornal O Estado, o secretário revelou ainda que essa expansão dos testes precisa ser avaliada e planejada devido a demanda já existente hoje. “O Lacen-MS [Laboratório Central de Mato Grosso do Sul] tem capacidade para realizar entre 500 a 600 testes por dia, porém a demanda enviada é de cerca de 1 mil”, revelou.

